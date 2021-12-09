Принятие Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных ..

Принятие Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» (далее - Закон о лесной амнистии) направлено на устранение взаимоисключающего характера сведений государственного лесного реестра (далее - ГЛР) и Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) путем установления в предусмотренных законом случаях приоритета сведений ЕГРН над сведениями ГЛР.Законом о лесной амнистии установлены новые правила, по которым сведения ГЛР, не соответствующие сведениям ЕГРН, не являются препятствием территориальному планированию, градостроительному зонированию, кадастровому учету объектов недвижимости и регистрации прав на них, переводу земельного участка из одной категории в другую (отнесению земельного участка к определенной категории).Руководитель Управления Росреестра по Владимирской области (далее – Управление) Алексей Александрович Сарыгин отмечает: «ЕГРН, а также иные, предшествующие ему публичные реестры, были созданы именно для целей обеспечения гражданского оборота недвижимости и защиты собственников».В связи с этим законом о лесной амнистии установлены также правила, способствующие защите правообладателей земельных участков, в случае, если границы представленного ему земельного участка пересекают границы лесного участка. Орган регистрации прав в соответствии с нормами Закона о лесной амнистии в силу прямого указания закона вправе самостоятельно устранить указанное пересечение в пользу собственника земельного участка с одновременных исправлением границ лесного участка.Руководитель Управления А.А. Сарыгин подчеркнул: «Данная норма действует определенный период времени - только до 01.01.2023 года, поэтому собственникам для решения указанной проблемы (пересечения границы его земельного участка с границами лесного участка) необходимо обратиться в многофункциональный центр с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета в связи с образованием или уточнением границ своего земельного участка с приложением подготовленного в установленном порядке межевого плана в указанный срок».Необходимо отметить, что применение данных положений Закона о лесной амнистии, связанное с устранение пересечения, возможно только в отношении земельных участков, удовлетворяющих следующим условиям:- если имеется пересечение границ земельного участка, права на который возникли до 01.01.2016 года и до даты внесения в ЕГРН сведений о местоположении границ лесного участка, с границами лесного участка, лесничества, лесопарка (при осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ земельного участка);- если имеется пересечение границ образуемого земельного участка, на котором расположен объект недвижимости, права на который возникли до 01.01.2016 года и зарегистрированы в ЕГРН, с границами лесного участка, лесничества, лесопарка (при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на образуемый земельный участок);- если земельный участок был предоставлен гражданину для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до 08.08 2008 года или образован из земельного участка, предоставленного до 08.08.2008 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению граждан либо иной организации, при которой было создано или организовано указанное объединение (данное условие также считается соблюденным в случае перехода прав на такой земельный участок после 08.08.2008 года). В данном случае проведение согласования местоположения части границы такого земельного участка, которая находится в границах лесничества не требуется.