«Ростелеком» и VEB Ventures (венчурный фонд ВЭБ.РФ) подписали юридически обязывающие документы по вхождению на паритетных началах в состав акционеров проектной компании «Атлас» для создания ..

«Ростелеком» и VEB Ventures (венчурный фонд ВЭБ.РФ) подписали юридически обязывающие документы по вхождению на паритетных началах в состав акционеров проектной компании «Атлас» для создания принципиально новой магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Транзит Европа — Азия нового поколения» (TEA NEXT).ВОЛС TEA NEXT соединит западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы Россия — Монголия, Россия —Китай. В периметр проекта также включены сегменты ВОЛС от границ РФ до основных европейских точек обмена трафиком в Европе во Франкфурте и Стокгольме и подводная транспортная система от Владивостока (береговая станция Находка) до Пусана, Токио и Гонконга с возможностью подключения к другим важным точкам региона Юго-Восточной Азии.Каждая из сторон-участников соглашения станет равноправным партнером проекта и инвестирует в капитал компании «Атлас» примерно 6 млрд руб. Подписание юридически обязывающих документов означает, что работа по созданию корпоративной структуры проекта завершена, и это позволит в 2022 году приступить к строительству основного сегмента будущей линии связи TEA NEXT. При этом с учетом большого интереса к проекту со стороны финансовых партнеров допускается, что в ближайшее время в проект могут войти иные внешние инвесторы.«Цифровизация и внедрение инноваций во всех отраслях экономики страны невозможны без создания мощной современной телекоммуникационной инфраструктуры принципиально нового поколения, которой де-факто должна стать трансконтинентальная магистраль Европа — Азия. Совместное предприятие двух лидеров российской экономики — важный шаг, направленный на уверенное создание цифрового транзита, основанного на совершенно новой бизнес-модели, привлекательной внутри страны и за ее пределами, в том числе с точки зрения вложения инвестиций. Кроме того, реализация проекта предусматривает использование компонентов российского производства, что создает условия для поддержки отечественных производителей», — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.«Ростелеком» приступил к летом 2020 года, создав операционную компанию «Атлас» и самостоятельно начав стройку первого этапа проекта на участке Москва — Санкт-Петербург — граница Россия — Латвия.«Для реализации амбициозных задач по цифровизации различных секторов экономики и государства требуется мощная основа. Проект TEA NEXT призван создать ключевую магистральную инфраструктуру в России, которая позволит ускорить процесс трансформации и развития актуальных цифровых сервисов и услуг. Уже сейчас мы видим большой интерес к TEA NEXT со стороны крупнейших международных и российских операторов связи, а также глобальных ОТТ-компаний. Серьезным преимуществом новой магистрали является то, что она пройдет по оптимальному маршруту с запада на восток России с привязкой к крупнейшим городам страны», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.Ожидается, что общий объем инвестиций составит около $650 млн до конца 2025 года. Часть этих средств будет обеспечена уставным капиталом компании «Атлас», сформированным акционерами СП. Другая — заемным финансированием банковского синдиката из российских и международных финансовых организаций во главе с ВЭБ.РФ. С участниками синдиката подписаны предварительные соглашения.«Объем экспорта ИТ-услуг из одного Китая к 2025 году может достигнуть $50 млрд. Для всего азиатского региона эта цифра будет еще более существенной. Поэтому так важно использовать потенциал России с точки зрения транзита интернет-трафика, прогнозировать спрос на каналы связи и вырабатывать актуальные решения. К тому же сами проектные работы будут выполнять компании малого и среднего бизнеса регионов, где проходит кабель. Кроме того, в проекте будут использованы полностью российские технологии, в том числе волоконно-оптический кабель отечественного производства. Это принципиально важная для нас социальная составляющая проекта, которая создаст дополнительные рабочие места фактически по всей протяженности магистрали: от Владивостока до Санкт-Петербурга», — отметил генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.На основе TEA NEXT к 2025 году компания «Атлас» планирует вывести на российский рынок принципиально новый набор услуг по предоставлению в аренду заинтересованным клиентам физической инфраструктуры магистрального уровня для организации сетей связи по стране и маршруту между Европой и Азией. Благодаря TEA NEXT заказчики смогут использовать инфраструктуру темных волокон и размещать собственное оборудование вдоль маршрута новой ВОЛС.Уникальность проекта «Ростелекома» состоит в том, что ВОЛС TEA NEXT предоставит возможности транзитной системы, недоступные ни в одной из существующих наземных линий такого масштаба и качества — при этом они широко используются в бизнес-моделях морских подводных межконтинентальных линий связи и становятся все более популярными на развитых рынках. Именно сочетание новой географии и бизнес-модели позволит проекту составить прямую конкуренцию морским системам, через которые в настоящий момент передается подавляющее большинство трафика из Юго-Восточной Азии в Европу. Кроме того, строительство TEA NEXT позволит получить новую магистральную ВОЛС в распоряжение всех основных российских операторов.Проектная емкость новой ВОЛС составит 96 темных волокон, которые будут использованы международными операторами связи и глобальным ОТТ-компаниям в качестве транзитного ресурса для связи Азии и Европы и российскими операторами на территории России. При этом трасса TEA NEXT будет проложена по совершенно новому оптимальному маршруту. Проект будет иметь особое значение для связи Китая с Европой, т. к. предложит полноценную альтернативу морским кабельным системам из Китая через Индийский океан и Египет.Заказчики получат от «Ростелекома» в долгосрочное пользование (до 20–25 лет) инфраструктуру первого уровня — темные волокна с площадками для размещения активного собственного DWDM-оборудования вдоль маршрута новой ВОЛС. Таким образом, компании смогут использовать темные волокна по своему усмотрению и со своим оборудованием в течение всего гарантийного срока службы кабеля — вплоть до 2045 года. При этом заказчики смогут свободно заменить или модернизировать активное DWDM-оборудование в течение срока службы волокон, что позволит оптимально использовать приобретенный ресурс оптических волокон.При строительстве новой ВОЛС используются новейшие оптические волокна типа ULL (Ultra Low Loss), которые обеспечивают возможность использования всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM. Задержка распространения сигнала в новой ВОЛС по маршруту Москва — Владивосток — Москва не превысит 90 мс, Москва — Кяхта — не более 60 мс.