Работники одной из косметологических компаний столицы совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета фирм-нерезидентов Российской Федерации.

«Оперативниками московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции во взаимодействии со следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве и представителями Шереметьевской таможни пресечена деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в незаконном выводе денежных средств за границу.Установлено, что работники одной из косметологических компаний столицы совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета фирм-нерезидентов Российской Федерации.Так, при таможенном оформлении ввезенного из стран Европы и Азии оборудования, предназначенного для проведения различных косметических процедур, злоумышленники предоставляли в банки подложные документы, содержащие недостоверные сведения о назначении платежей, а также указывали завышенную стоимость приобретенного товара.По предварительным данным, в результате противоправных действий за пределы Российской Федерации выведено свыше 45 миллионов рублей.По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.Следователями и оперативниками при участии Росгвардии и Федеральной таможенной службы проведено 17 обысков в жилых и офисных помещениях, в ходе которых изъяты печати юридических лиц, электронные и магнитные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.На банковские счета подконтрольных юридических организаций, замешанных в аферах, наложены аресты.В настоящее время по подозрению в организации незаконных валютных операций задержаны 36-летний мужчина и 49-летняя женщина, которым предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности, а также изобличение соучастников криминальной схемы продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк