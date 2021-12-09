Инспекторы ДПС, не раздумывая, пересадили маму с ребенком в патрульный автомобиль и организовали их оперативное доставление в медучреждение...

Сотрудники Отдела ГИБДД УВД по Северо-Восточному округу столицы своевременно доставили в больницу маленькую девочку, которой требовалась помощь врачей.В ходе несения службы на пересечении улицы Вешних Вод и Ярославского шоссе к экипажу дорожно-патрульной службы обратилась взволнованная семейная пара с просьбой об оказании помощи в сопровождении до медицинского учреждения. Они пояснили, что их ребенку – 1,5 годовалой девочке, стало плохо, у нее судороги и затруднено дыхание.Инспекторы ДПС лейтенант полиции Георгий Викторов и младший лейтенант полиции Артем Плотицын, не раздумывая, пересадили маму с ребенком в патрульный автомобиль и организовали их оперативное доставление в медучреждение.Прибыв в больницу сотрудники ГИБДД выяснили местонахождение нужного медицинского бокса и сопроводили маму и малышку к медикам. Убедившись, что ребенок находится под контролем врача, инспекторы вернулись на маршрут патрулирования.Родители девочки поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81