Злоумышленница подошла к 18-летней девушке и попросила ее об услуге. Завязался разговор, и незнакомка предложила погадать и снять порчу с имеющихся золотых украшений...

«Оперативники УУР ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Некрасовка г. Москвы задержали 37-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве в отношении местной жительницы.Полицейскими установлено, что злоумышленница на одном из вокзалов подошла к 18-летней девушке и попросила ее об услуге. Завязался разговор, и незнакомка предложила погадать и снять порчу с имеющихся золотых украшений.На следующий день они встретились в районе Некрасовка г. Москвы, и введенная в заблуждение девушка отдала гражданке золотые украшения, которые, по совету гадалки, заблаговременно завернула в платок. После чего последняя произвела некоторые манипуляции и отдала его обратно. Вернувшись домой, потерпевшая развернула ткань и обнаружила, что золотые украшения пропали. Ущерб составил около 120 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на площади Киевского вокзала задержали ранее судимую 37-летнюю подозреваемую, не имеющую определенного места жительства в г. Москве. Похищенное золото женщина успела реализовать, а вырученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по району Некрасовка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Сотрудники полиции предупреждают, что не стоит доверять незнакомцам и передавать им личные вещи, в том числе ювелирные украшения. Они могут оказаться мошенниками. Берегите себя и свое имущество.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18