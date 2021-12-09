В отделении судебных приставов Ковровского района Владимирской области на исполнении находилось...

В отделении судебных приставов Ковровского района Владимирской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с Ковровского электромеханического завода задолженности по налогам свыше 5 миллионов рублей.Пресс-служба УФССП России по Владимирской области информирует, что постановление о возбуждении исполнительного производства было вручено представителям акционерного общества. Должнику были разъяснены последствия неуплаты долгов в установленный срок и какие меры принудительного характера будут применены.Одновременно с этим судебным приставом вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетном счете должника, а также введен запрет на совершение регистрационных действий в отношении грузового автомобиля «ГАЗ 330202» и погрузчика «MAXIMAL»В результате принятых представителем закона мер, задолженность была погашена в полном объеме. Более пяти миллионов рублей поступило в счет государства.Фото: http://www.fssp.gov.ru/