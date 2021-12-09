Региональное управление МЧС запустили первую экскурсию в онлайн-формате. На портале учреждения...

Региональное управление МЧС запустили первую экскурсию в онлайн-формате. На портале учреждения можно виртуально пройтись по выставке боевой техники.Работает аудиогид. Так же есть возможность посмотреть экспозицию в VR-режиме. Проект создан Всероссийским добровольным пожарным обществом при поддержке МЧС России. На портале есть интерактивные выставки и других городов страны. Экспозиция владимирских спасателей стал пятидесятой по счету.