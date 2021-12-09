ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивается без вести пропавшая Руденко Екатерина Андреевна, 1993 года рождения...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивается без вести пропавшая Руденко Екатерина Андреевна, 1993 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 28 ноября 2021 года.Приметы: на вид 25-27 лет, рост 163 см, худощавого телосложения, длинные русые волосы окрашены в каштановый цвет, глаза карие.Особые приметы: отсутствует зуб на верхней челюсти, пирсинг на пупке, шрам от кесарева сечения длиной около 10 см.Была одета: темная дубленка с меховым воротником, белый шарф-платок с черными кругами, розовая сумка.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: (495) 709-26-02, (495) 709-10-00 или в «02» (с мобильных номеров – «102»).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18