По состоянию на 9 декабря в медорганизациях региона действует 1930 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 9 декабря в медорганизациях региона действует 1930 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 67,8 процента из них занято (1309), свободна 621 койка. 57127 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 206 человек.За период наблюдения в области отмечено 2778 летальных случаев, за сутки – 24 человека.Напомним, во Владимирской области за сутки выявлено 296 случаев заболевания коронавирусом.