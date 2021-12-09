В 19:20 8 декабря в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

В 19:20 8 декабря в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре двухквартирного жилого дома в Александрове на улице Совхозная, д. 4.Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение дома, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области.Пожарные ликвидировали пожар на площади 96 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 16 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/