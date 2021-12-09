Гусь для Гусь-Хрустального. В городе стеклодувов появился новый арт-объект - на центральной площади...

Гусь для Гусь-Хрустального. В городе стеклодувов появился новый арт-объект - на центральной площади установили светящуюся птицу с расправленными крыльями.Раньше на этом месте был светодиодный цветок. Горожане не сильно его жаловали, поскольку в самом центре города гусевчане хотели видеть что-то более символичное. И вот теперь, благодаря выигранному гранту, главная птица города - хрустальный гусь - украшает главную площадь. Цветок тоже не пропадет - переместится в другое место, уверяют в администрации.