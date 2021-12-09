Более 13 км трассы Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области привели к нормативам.
ФКУ Упрдор...
Более 13 км трассы Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области привели к нормативам.
ФКУ Упрдор "Москва – Нижний Новгород" сообщает, что указанный отрезок находился в неудовлетворительном состоянии, износ дорожного покрытия и инфраструктуры составлял 75%. На дороге были просадки, трещины и ямы. Отсутствовали предусмотренные схемой движения дорожные знаки. Обочины были занижены.
В ходе ремонта участка дорожники заменили 13,5 километров покрытия. Наиболее поврежденные отрезки основания дороги восстановили методом холодного ресайклинга. Дорожная одежда усилена выравнивающим слоем, а новое покрытие выполнено из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также обновили инфраструктуру дороги: восстановлены 17 водопропускных труб и система водоотвода, на всем протяжении укреплены обочины и благоустроена прилегающая территория.
Для обеспечения безопасности движения специалисты нанесли разметку из термопластика, установили 2,67 км нового барьерного ограждения и 2,6 км перильного, заменили свыше 300 дорожных знаков и 500 сигнальных столбиков. На 10 остановках общественного транспорта установлены новые павильоны, отремонтированы посадочные площадки и ведущие к ним тротуары. Существующие наземные переходы обустроены по действующим нормативам, в том числе установлены Г-образные опоры, на которых размещены предупреждающие знаки.
Работы на участке продолжались с мая по конец ноября.
Фото: ФКУ Упрдор "Москва – Нижний Новгород"