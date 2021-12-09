Более 13 км трассы Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области привели к нормативам. ФКУ Упрдор...

Более 13 км трассы Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области привели к нормативам.ФКУ Упрдор "Москва – Нижний Новгород" сообщает, что указанный отрезок находился в неудовлетворительном состоянии, износ дорожного покрытия и инфраструктуры составлял 75%. На дороге были просадки, трещины и ямы. Отсутствовали предусмотренные схемой движения дорожные знаки. Обочины были занижены.В ходе ремонта участка дорожники заменили 13,5 километров покрытия. Наиболее поврежденные отрезки основания дороги восстановили методом холодного ресайклинга. Дорожная одежда усилена выравнивающим слоем, а новое покрытие выполнено из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также обновили инфраструктуру дороги: восстановлены 17 водопропускных труб и система водоотвода, на всем протяжении укреплены обочины и благоустроена прилегающая территория.Для обеспечения безопасности движения специалисты нанесли разметку из термопластика, установили 2,67 км нового барьерного ограждения и 2,6 км перильного, заменили свыше 300 дорожных знаков и 500 сигнальных столбиков. На 10 остановках общественного транспорта установлены новые павильоны, отремонтированы посадочные площадки и ведущие к ним тротуары. Существующие наземные переходы обустроены по действующим нормативам, в том числе установлены Г-образные опоры, на которых размещены предупреждающие знаки.Работы на участке продолжались с мая по конец ноября.Фото: ФКУ Упрдор "Москва – Нижний Новгород"