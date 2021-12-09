В Коврове в доме 92 по улице Карла Маркса люди живут без отопления и канализации. С этой проблемой...

В Коврове в доме 92 по улице Карла Маркса люди живут без отопления и канализации. С этой проблемой они обратились к врио губернатора Александру Авдееву во время прямой линии главы региона. Подробности у Юлии Шуваловой.Валентина Лушина, жительница дома:- Вот всё отопление в доме - это вот та плита, она топит эту площадь и площадь на втором этаже.Эти конфорки не выключаются никогда. Из-за нехватки кислорода даже кружится голова, говорит жительница дома Валентина Лушина. Приходится постоянно проветривать и тепло уходит.- Занавеска колом стоит, потому что это нагар от плиты.По этой же причине с потолка уже полностью слезла краска. Проводка тоже в плохом состоянии. Люди опасаются пожара. И это только часть проблем, с которыми сталкиваются жители дома №92 по улице Карла Маркса. Канализации нет.- Вот рукомойник, вот вода стоит, вот ведро, куда всё и выливается.Также как душа и туалета в большинстве квартир.- Они ходят в ведро, а все из ведра выливают вот сюда.Валентина Лушина, жительница дома:- У них по факту должен стоять туалет. Выгребная яма должна быть. Этого ничего не сделали. Летом была жара жуткая, представляете, представляете запах, который здесь стоял. Невозможно было к калитке подойти.Дом разваливается в буквальном смысле. Здание 1929-го года постройки признано аварийным, но людей так и не переселили. Валентина Лушина - многодетная мать. Семья живет здесь с 2015-года - на втором этаже. Купили жильё в ипотеку, которую до сих пор выплачивают. В своей квартире они провели воду, сделали канализацию и поставили батареи. Но все равно, жить в таком доме, мягко говоря, некомфортно, говорит Валентина. Вот что творится прямо под ними:- Вот эта квартиру, которую администрация продала, как жилое. Загляните туда, посмотрите, что там из жилого можно найти.Бутылки, старая одежда и горы других бытовых отходов. Эти комнаты облюбовали бомжи, рассказывает Валентина, - она боится за своих детей, которые часто проводят время во дворе. Девушка неоднократно обращалась в администрацию Коврова с просьбой если не расселить, то хотя бы навести порядок в доме. Но безрезультатно.Амангельды Куандыков, заместитель главы администрации города Коврова по ЖКХ, начальник управления городского хозяйства:- На данный момент создана рабочая группа, которую возглавляю я, в её состав входит управление городского хозяйства, жилищный сектор, правовое управление, муниципальный контроль, представители МКУ "Город". Выезжаем на место и разбираемся по работе будет доложено главе города и будут приняты решения.О проблемах жителей дома №92 по улице Карла Маркса в Коврове узнал и врио губернатора области Александр Авдеев. Вопрос от Валентины Лушиной поступил онлайн во время "Прямой линии" главы региона.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- При следующем визите в Ковров я постараюсь вместе с главой администрации поднять и этот вопрос, когда можно ускорить переселение, ремонт, либо какие-то другие варианты ликвидации таких пред аварийных условий, в которых живут люди.Валентина Лушина, надеется, что проблема будет решена. Жить в таких условиях, особенно зимой, невозможно.Юлия Шувалова, Александр Голубев. "Вести-Владимир"