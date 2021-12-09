В страшной аварии под Муромом пострадали двое и погиб один человек. ДТП произошло накануне на 86 километре трассы Касимов-Муром-Нижний Новгород. По данным дорожной полиции, водитель Ниссан

В страшной аварии под Муромом пострадали двое и погиб один человек. ДТП произошло накануне на 86 километре трассы Касимов-Муром-Нижний Новгород. По данным дорожной полиции, водитель Ниссан Альмера 1959 года рождения не справился с управлением, автомобиль вылетел на встречку, где столкнулся с Опель Зафира. Судя по фото с места аварии, Ниссан от удара так разворотило, что