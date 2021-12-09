В 00:18 9 декабря 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило...

В 00:18 9 декабря 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома поселке Болдино Петушинского района на улице Лесхозная, д.18.Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение дома, сообщает МЧС по Владимирской области. Пожарные ликвидировали пожар на площади 80 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 11 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/