В ночь на 9 декабря в поселке Болдино Петушинского района вспыхнул частный дом. Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, так что к приезду пожарно-спасательных подразделений

В ночь на 9 декабря в поселке Болдино Петушинского района вспыхнул частный дом. Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, так что к приезду пожарно-спасательных подразделений пламя охватило здание целиком. Пожарные ликвидировали возгорание на 80 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватель МЧС устанавливает