На эти деньги приобретены кинопроектор, киноэкран, звуковая аппаратура и установлены кресла.

В Покрове 9 декабря в кинотеатре «Экран» состоится торжественное открытие двух обновлённых залов. Проект реализован при поддержке департамента культуры и Российского Фонда кино. По окончании официальной части мероприятия гости увидят концерт в исполнении заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой.На оборудование для покровских кинозалов выделили 10 млн рублей. На эти деньги приобретены кинопроектор, киноэкран, звуковая аппаратура и установлены кресла.Напомним, что по федеральной программе во Владимирской области уже переоборудовали 15 учреждений в Александрове, Вязниках, Гороховце, Камешково, Коврове, Меленках, Муроме, Петушках, Радужном, Судогде, Суздале и Юрьеве-Польском.