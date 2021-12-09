Выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита являются основными симптомами при заболевании штаммом коронавируса омикрон.

Выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита — это основные симптомы при заражении штаммом коронавируса Омикрон, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что в первую очередь у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель, — сказала медик.По ее информации, эти проявления заболевания могут сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов.Руженцова добавила, что на сегодняшний день данных об особенностях штамма Омикрон известно немного, но скоро ожидаются новые сведения.7 декабря британский врач Дэвид Ллойд 7 декабря предупредил о необычном симптоме, который проявляется у детей, заразившихся новым штаммом коронавирусной инфекции Омикрон — сыпи. Ллойд рассказал, что она появляется у 15% детей. При этом наряду с сыпью возникают такие симптомы, как усталость, головная боль и потеря аппетита, добавил врач.В тот же день вирусолог Петр Чумаков заявил, что штамм Омикрон менее патогенный, но при этом одновременно и более заразный, что тоже хорошо. Таким образом, возможно, природа создала живую вакцину против коронавируса. По его словам, люди, которые перенесут этот штамм, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам.30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса Омикрон. Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.