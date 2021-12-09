В 11:39 09 декабря 2021 года в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в...

В 11:39 09 декабря 2021 года в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Собинке на улице Гагарина, д. 2.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, на момент прибытия наблюдалось загорание в квартире на 2-ом этаже. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 5 кв. м. Сгорело имущество и внутренняя отделка кухни. Сотрудниками МЧС по трёхколенной лестнице из горящей квартиры спасена женщина. Эвакуировано 10 человек, из них 3 ребёнка. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 20 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/