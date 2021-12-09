Серьезная авария произошла около 10 утра 9 декабря на 148 километре М-7 в Собинском районе – рейсовый автобус столкнулся с автовозом. По предварительной информации УМВД области, водитель

Серьезная авария произошла около 10 утра 9 декабря на 148 километре М-7 в Собинском районе – рейсовый автобус столкнулся с автовозом. По предварительной информации УМВД области, водитель рейсового автобуса Мерседес совершил столкновение с остановившимся в результате поломки автовозом той же марки. В ДТП травмы получили водитель и четыре пассажира автобуса. Медицинская помощь пострадавшим оказана амбулаторно.