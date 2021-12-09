Сегодня, 9 декабря около 10 утра на 148 км трассы «М7 Волга» на территории Собинского района...

Сегодня, 9 декабря около 10 утра на 148 км трассы «М7 Волга» на территории Собинского района произошло столкновение рейсового автобуса «Мерседес» и автовоза «Мерседес».Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, рейсовый автобус столкнулся с остановившимся в результате поломки автовозом. В результате ДТП травмы получили водитель и четыре пассажира автобуса. Медицинская помощь пострадавшим оказана амбулаторно.Всего в автобусе находилось 13 пассажиров.Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками полиции. Информация уточняется.Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области.