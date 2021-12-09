Бывший заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский считает, что для Украины сложилась крайне опасная ситуация.

Бывший заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский считает, что для Украины сложилась крайне опасная ситуация.На Западе неустанно говорят о наращивании российский войск вдоль границ с Украиной. Как в Киеве, так и в Евросоюзе, а также в США считают необходимым принятие новых мер по "сдерживанию" России.Американский эксперт Ян Бжезинский считает, что западным политикам пора оставить риторику и перейти к конкретным действиям: например, ввести жесткие санкции против России. По его словам, нужно задержать некоторые платежи за энергоресурсы. Также имеет смысл на несколько дней отключить РФ от международной платежной системы SWIFT, добавил экс-заместитель помощника министра обороны США. Он назвал эти действия "предупредительным ударом".Кроме того, Запад должен продемонстрировать серьезность своих намерений, направив дополнительные военные силы в Румынию и Польшу. А Украину необходимо снабдить летательным оборонительным оружием, сказал Бжезинский.Напомним, в Кремле неоднократно , что Россия не собираются ни на кого нападать. Президент страны Владимир Путин обращал внимание, что именно НАТО наращивает военный потенциал у российских границ. Также глава государства призывал Запад не перекладывать ответственность за ситуацию на Украине на Москву.