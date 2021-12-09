Полицейские Владимирской области завели уголовные дела на двоих водителей за пьянство за рулем. 6 декабря текущего года дознавателями отдела МВД по Суздальскому району возбуждено

Полицейские Владимирской области завели уголовные дела на двоих водителей за пьянство за рулем. 6 декабря текущего года дознавателями отдела МВД по Суздальскому району возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Владимира по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Инспекторы ГИБДД, находившиеся на