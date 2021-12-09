Планируется, что 33-ий регион подпишет 4-6 инвестсоглашений на сумму в 15 млрд рублей.

В Суздале стартовал второй Владимирский инвестиционный конгресс. Он расширил географию участников до уровня ЦФО. С 9 по 11 декабря форум будет проходить на площадках ГТК «Суздаль» в гибридном формате – с использованием онлайн-технологий.Планируется, что 33-ий регионВ течение трёх дней пройдут: 9 панельных дискуссий; 10 семинаров; 10 отраслевых совещаний по вопросам развития обрабатывающей промышленности и АПК, диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса и развития туризма; 30 индивидуальных встреч; 50 презентаций инвестпроектов; несколько церемоний подписания соглашений.Событие посетят ряд .Полная программа мероприятий доступна по .Прямая трансляция ведётся на его официальном .