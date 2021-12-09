С 1942 года он числился пропавшим без вести.

В Вязниках на Покровском кладбище преданы земле останки красноармейца, стрелка 4-го воздушно-десантного корпуса Виктора Кудалёва. Их обнаружили осенью в Калужской области.Виктор Дмитриевич родился в 1922 году в деревне Васенино и ушёл на фронт в возрасте 20 лет. Более года он сражался с фашистами. Последний его бой состоялся в ходе Вяземской воздушно-десантной операции зимой 1942 года. С тех пор солдат числился пропавшим без вести.Участники траурного митинга минутой молчания почтили память воина, павшего в борьбе за свободу и независимость нашей страны. Спустя 79 лет вернувшийся с войны солдат обрёл вечный покой в родной земле.