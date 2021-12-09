9 декабря − в День Героев Отечества − на Покровском кладбище в Вязниках преданы земле...

9 декабря − в День Героев Отечества − на Покровском кладбище в Вязниках преданы земле останки красноармейца, стрелка 4-го воздушно-десантного корпуса Виктора Дмитриевича Кудалёва. Они были обнаружены осенью этого года в ходе Вахты памяти «Калужский рубеж − 2021» на территории Мосальского района Калужской области, сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области.В траурном митинге приняли участие врио заместителя Губернатора Константин Баранов, сенатор Российской Федерации Ольга Хохлова, заместитель председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов, председатель контрольного комитета областной администрации Сергей Полузин, глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин, представители общественности, военнослужащие, школьники района, родственники бойца.Виктор Дмитриевич Кудалёв – уроженец деревни Васенино Вязниковского района (сейчас – Гороховецкий район). Он родился в 1922 году и ушёл на фронт в возрасте 20 лет. Служил стрелком 4-го воздушно-десантного корпуса. Более года сражался с фашистами. Последний его бой состоялся в ходе Вяземской воздушно-десантной операции зимой 1942 года, и с тех пор воин числился пропавшим без вести.Участники траурного митинга в Вязниках минутой молчания почтили память павшего в борьбе за свободу и независимость Родины Виктора Дмитриевича Кудалёва. Спустя 79 лет вернувшийся с войны солдат обрёл вечный покой в родной земле.Фото: https://avo.ru/