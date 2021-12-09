Смотрите в программе Вести-Владимир: - Когда расселение? Ни отопления, ни водопровода, ни...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Когда расселение?Ни отопления, ни водопровода, ни канализации. Жители аварийного дома в Коврове обратились за помощью к губернатору.- Коронавирусные хроникиВ регионе наращивают темпы тестирования от КОВИД-19 и с тревогой ждут новый вирус Омикрон. Новости с коронавирусного фронта.- Зубры в МещереИ в Гусь-Хрустальном районе, в нацпарке Мещера выкармливают отбившегося от стада зубрёнка. Как краснокнижные лесные гиганты осваиваются на новой территории...