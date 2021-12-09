Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Когда расселение?
Ни отопления, ни водопровода, ни...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Когда расселение?
Ни отопления, ни водопровода, ни канализации. Жители аварийного дома в Коврове обратились за помощью к губернатору.
- Коронавирусные хроники
В регионе наращивают темпы тестирования от КОВИД-19 и с тревогой ждут новый вирус Омикрон. Новости с коронавирусного фронта.
- Зубры в Мещере
И в Гусь-Хрустальном районе, в нацпарке Мещера выкармливают отбившегося от стада зубрёнка. Как краснокнижные лесные гиганты осваиваются на новой территории...