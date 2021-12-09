Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Тестирование на ковид
Количество ПЦР-тестов, сделанных...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Тестирование на ковид
Количество ПЦР-тестов, сделанных в регионе увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Как долго сегодня ждут результатов пациенты?
- Помощь на колесах
В больницах - острая нехватка автотранспорта. На помощь приходят волонтеры.
- Законодательные итоги
И все о работе областных парламентариев за уходящий год. Какие законы были самыми важными?