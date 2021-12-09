Сотрудники полиции проинформировали граждан о формах коррупции, особенностях ее проявления в различных сферах жизнедеятельности, а также причинах и последствиях данного явления.

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день сотрудники полиции проводят информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на привлечение внимания общества к проблеме противодействия коррупции.В целях формирования нетерпимости к коррупционным проявлениям, повышения эффективности профилактики и противодействия коррупции, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Вязниковскому району посетили учебные заведения города, где провели профилактические беседы среди учащихся и студентов.Полицейские разъяснили молодому поколению, чем опасны коррупционные проявления и какая ответственность предусмотрена за дачу и получение взятки. Сотрудники ОМВД призвали граждан принимать активное участие в борьбе с коррупцией, сообщать об известных случаях в полицию. В завершение встречи правоохранители подарили учащимся календари антикоррупционной тематики.Коллега Вязниковских полицейских, инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Гороховецкому району провела информативную встречу с родительской общественностью. Сотрудник полиции пообщалась с родителями на тему детской интернет-безопасности. Кроме того, инспектор ПДН акцентировала внимание присутствующих на теме противодействия коррупции, рассказав о формах коррупции, особенностях ее проявления в различных сферах жизнедеятельности, а также причинах и последствиях данного явления.Участникам встречи сотрудник полиции вручила календари с тематической пропагандисткой информацией.А в центре города Суздаля участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Суздальскому району провели с жителями профилактические беседы на тему противодействия коррупции, и вручила им календари антикоррупционной направленности на 2022 год, подготовленные МВД России.