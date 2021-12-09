В открытии примет участие врио губернатора Александр Авдеев и основатель «Асконы» Владимир Седов.
Крупнейший производитель анатомических матрасов открывает во Владимире новый завод. Площадь нового предприятия компании «Аскона» составит почти 14 тысяч квадратных метров. Об этом рассказали коллеги из .
Это будет девятая фабрика и первая за пределами Коврова. Размеры производственных, складских и административно-бытовых помещений составят 13 751 квадратный метр.
В открытии примет участие врио губернатора Александр Авдеев и основатель «Асконы» Владимир Седов.