В открытии примет участие врио губернатора Александр Авдеев и основатель «Асконы» Владимир Седов.

Крупнейший производитель анатомических матрасов открывает во Владимире новый завод. Площадь нового предприятия компании «Аскона» составит почти 14 тысяч квадратных метров. Об этом рассказали коллеги из .Это будет девятая фабрика и первая за пределами Коврова. Размеры производственных, складских и административно-бытовых помещений составят 13 751 квадратный метр.В открытии примет участие врио губернатора Александр Авдеев и основатель «Асконы» Владимир Седов.