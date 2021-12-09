Во Владимире идут работы по подготовке к открытию городских катков. Завершаются работы по заливке льда катка на бульваре им. Пушкина. Он работает во Владимире с 2013 года. Городские власти

Во Владимире идут работы по подготовке к открытию городских катков. Завершаются работы по заливке льда катка на бульваре им. Пушкина. Он работает во Владимире с 2013 года. Городские власти сообщают, что для открытия катка толщина льда должна быть не менее 8 сантиметров. Пока она составляет около 5-ти. Работы по заливке льда будут идти круглосуточно, заверяют