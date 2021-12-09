Во Владимире продолжают заливку катка на Пушкинском бульваре. Уже сделали отмостку, поставили...

Во Владимире продолжают заливку катка на Пушкинском бульваре. Уже сделали отмостку, поставили заборы и вот-вот повесят украшения. Если позволит погода, то уже на следующей неделе люди смогут выйти на лёд.Марат Мангушев, директор детско-юношеского центра "Молодежный":- В этом году новое оформление катка, световое. Залили слой. Где-то см 5 , чтобы открыть работу 8-10 см, чтобы его возможно было подрезать. Заливать будем ежедневно и в ночном режиме. Потому что никто не знает какая температура будет дальше. если будет плюс - большой слой нас спасёт.Напомним, каток на бульваре Пушкина работает с 2013-ого. За это время он стал любимым местом отдыха горожан. В этом году традиционно будут работать прокат коньков и отапливаемая раздевалка.Также откроют новые ледовые площадки в парке "Добросельский", два корта по адресам: улица Лакина 139-а и Диктора Левитана, 57. В течение декабря откроются катки в городских дворах. В планах - залить 24 точки. Полный список катков можно найти на сайте владимирской мэрии.Во Владимире этой зимой планируют залить 24 катка