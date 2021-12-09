Во Владимире подвели итоги конкурса Я вакцинировался. Его инициатор - региональное отделение...

Во Владимире подвели итоги конкурса " Я вакцинировался". Его инициатор - региональное отделение «Единой России» . Участниками стали молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.Прививка одной из отечественных вакцин, а на руках- соответствующий сертификат. Таким было главное условие конкурса "Я вакцинировался". Розыгрыш подарков провели в прямом эфире. И вот- долгожданный момент. Главный приз – планшет iPad достался Александру Прутовых из Мурома. Он хотел личным примером показать, почему так важно поставить "защиту от коронавируса".Александр Прутовых, победитель конкурса "Я вакцинировался!":- У меня много знакомых, которые также прошли вакцинацию без каких-либо последствий. Поэтому хотелось сказать, что сейчас это является очень важным моментом. Потому что, чем больше людей, которые привились, тем больше людей, которые находятся в безопасности.Также своих хозяев обрели пять пар беспроводных наушников, пять смарт-часов и пять умных колонок. "Алиса" теперь поселится и в большой семье Ирины Кулагиной.Ирина Кулагина, победитель конкурса "Я вакцинировался":- Я вакцинировалась в сентябре, по приезду из отпуска. Через два месяца пошла и сдала анализ на антитела. Количество антител выросло в сотни раз. Их больше четырехсот. Это говорит о наличии достаточно крепкого иммунитета к этому вирусу! Это работает. Мы все работаем в социуме.Подарки победителям вручил Роман Кавинов – заместитель секретаря регионального отделения «Единой России». Он поблагодарил всех участников.Роман Кавинов, заместитель секретаря владимирского регионального отделения "Единой России":- Они это сделали потому, что так они воспринимают свой гражданский долг, свою гражданскую обязанность. Просто конкурс это был такой момент, чтобы подтолкнуть их к социальной активности! Кто-то из них вакцинировался, кто-то уже был вакцинирован. А главное, чтобы они могли это пропагандировать в своем окружении.Чтобы повысить число привитых от ковида, региональное отделение «Единой России» вместе с администрацией Владимирской области запустили проект «Иммунитет. 60+». Его участники – люди пожилого возраста, которые также могут выиграть ценные подарки, среди которых – телевизоры, микроволновые печи и пылесосы.Мария Платанюк "Вести-Владимир"