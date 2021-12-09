Всего зимой в областном центре зальют 20 бесплатных катков.
Мэрия Владимира опубликовала список из 20 катков, которые зальют зимой 2021 года.
Как уточнили в пресс-службе, завершаются работы по подготовке главного владимирского льда на бульваре Пушкина.
Власти подготовились заранее. Сделали отмостку и установили забор, а как только позволила погода приступили к заливке. На сегодняшний день толщина кромки составляет около 5 сантиметров. Работы будут вестись круглосуточно.
«Здесь будет организована теплая раздевалка с ячейками для хранения вещей и прокат коньков», - уточнили в горадминистрации.
Также работы ведутся в Центральном парке культуры и отдыха и на стадионе «Лыбедь».
В сезоне 2021-22 покататься можно будет по следующим адресам: