Врио губернатора Александр Авдеев и гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали допсоглашение о расселении ветхих домов.

Врио губернатора Александр Авдеев и гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение о досрочном завершении расселения граждан из домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года.Владимирская область обязуется до 31 декабря 2023 года переселить людей из ветхого жилья. В свою очередь, Фонд ускоренными темпами окажет финансовую поддержку.«Порядка 4500 человек смогут на год раньше переехать в новые квартиры», − подчеркнул Константин Цицин.Напомним, всего в рамках федерального проекта в 33-ем регионе запланировано переселить 6790 владимирцев. На эти цели потратят почти 4,5 млрд рублей.После 1 января 2017 года во Владимирской области уже выявлено 243 аварийных многоквартирных дома, в которых проживает более 4000 человек.После подписания допсоглашения Константин Цицин вручил губернатору копии авансовых платёжных поручений в размере 968,87 млн рублей.