Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 75 215 владимирцев.

Во Владимирской области на 9 декабря выявлено 296 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 70 человек. Ещё 42 жителя подхватили опасный вирус в Ковровском, 34 - в Муромском, 30 - в Гусь-Хрустальном, 22 - в Александровском, 18 - в Петушинском районах. По 13 инфицированных прибавилось в Кольчугинском и Суздальском, 10 - в Киржачском, 9 - в Вязниковском, по 8 - в Юрьев-Польском и Селивановском районах. По 5 положительных тестов на ковид сдали пациенты из Меленковского и Камешковского, 4 - в Гороховце, 3 - в Судогодском, 2 - в Собинском районах.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 75 215 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 17 513 случаев во Владимире, 8659 - в Гусь-Хрустальном районе, 8353 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.