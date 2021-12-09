Об этом заявила официальный представитель ведомства Марина Колтунова.

Владимирский Роспотребнадзор поддержал введение QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом заявила официальный представитель ведомства Марина Колтунова.«Наша позиция не изменилась. С лета мы являемся сторонниками этих мер», - подчеркнула она во время брифинга по ситуации с коронавирусом.Пресс-секретарь ведомства заметила, что в декабре непривитых сотрудников начнут отстранять от работы. Эта мера коснётся тех сфер жизни, в которых иммунизация обязательна.«Времени привиться достаточно. Если препарат противопоказан, то необходимо получить медотвод», - подчеркнула Марина Колтунова.Напомним, что к середине месяца в регионе доля привитых работников отдельных категорий должна достигнуть 80%.В первоочередном списке на вакцинацию: образование, общепит, торговля, общественный транспорт, салоны красоты, сфера досуга и развлечений, а также чиновники и госслужащие.