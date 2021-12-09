В целом по стране новый вид ковида диагностирован у двух человек.

В России выявлен новый вид коронавируса. В научном центре «Вектор» проводятся исследования штамма «Омикрон». Об этом сообщила официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова.«Часто появляется информация о том, что он легче переносится жителями. Эти сведения недостоверны. До тех пор, пока он не изучен очень трудно понять, как вирус повлияет на общую эпидемиологическую картину», - добавила она.Марина Колтунова добавила, что на границе усилен контроль. Сотрудники дежурят в аэропортах. Каждый пассажир, прилетающий из стран, где циркулирует «Омикрон», обследуется и помещается в обсервацию.Во Владимирской области случаев заражения этим штаммом не выявлено. В целом по стране новый вид ковида диагностирован у двух человек.