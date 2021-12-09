В общественные места только по QR-коду. В Белом Доме дали понять, что не отказываются от этой идеи. Жизнь антиваксеров может существенно осложниться с 15-го декабря. Также с этого числа

В общественные места только по QR-коду. В Белом Доме дали понять, что не отказываются от этой идеи. Жизнь антиваксеров может существенно осложниться с 15-го декабря. Также с этого числа непривитых сотрудников могут перестать пускать на работу. Окончательное решение должен принять врио губернатора. Роспотребнадзор за такие суровые ограничения. Марина Колтунова, официальный представитель регионального Роспотребнадзора Что касается