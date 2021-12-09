За весь период борьбы с COVID-19 в регион поступило более 713 тысяч доз противовирусного препарата.

Во Владимирской области у 400 доз вакцины от коронавируса истёк срок годности. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Артём Осипов.«Департамент здравоохранения провёл аудит инъекций. Во время прошлого брифинга СМИ интересовались количеством просроченных доз. На сегодняшний день их 400 штук. Для таких случаев разработан определённый алгоритм утилизации. Такое происходит со всеми лекарствами, незначительная доля просрочки бывает всегда. Это абсолютно нормально», – уточнил он.Глава ведомства в очередной раз призвал жителей региона активнее прививаться. В больницах создан достаточный запас всех препаратов.Напомним, что срок годности «Спутника V» - восемь месяцев, а «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» - полгода.За весь период борьбы с COVID-19 в регион поступило более 713 тысяч доз противовирусного препарата.