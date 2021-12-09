Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в регионе продолжает снижаться. Сегодня 296 новых...

Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в регионе продолжает снижаться. Сегодня 296 новых случаев и 206 выздоровевших. 24 пациента с диагнозом ковид-19 скончались.В департаменте здравоохранения отмечают: жители региона начали активно прививаться от коронавируса. На текущий момент вакцинировались 550 тысяч человек. Но этого все равно недостаточно для выработки коллективного иммунитета. При этом в России уже выявлено несколько случаев заболевания штаммом "Омикрон" и его появление во Владимирской области - дело времени.Артем Осипов, и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области:- В преддверии Омикрона это является существенным уязвимым местом. Сейчас у нас Омикрона нет, но он обязательно будет, уровень его заразности определен как наиболее высокий из тех штаммов, которые к нам приходили, поэтому еще раз обращаюсь - вакцинируйтесь, готовьтесь ко встрече с новым штаммом.