Всего в рейсовом автобусе находилось 13 пассажиров.

Утром 9 декабря около 10.00 на 148 километре трассы «М7» в Собинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса «Мерседес» и автовоза той же марки.По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель иномарки врезался в остановившийся из-за поломки автовоз. В результате аварии травмы получили водитель и четыре пассажира автобуса. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Всего в автобусе находилось 13 пассажиров. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, осуществляется регулировка дорожного движения. Проезд машин на указанном участке автодороги затруднён.Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Информация уточняется.