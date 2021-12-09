Всего в рейсовом автобусе находилось 13 пассажиров.
Утром 9 декабря около 10.00 на 148 километре трассы «М7» в Собинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса «Мерседес» и автовоза той же марки.
По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель иномарки врезался в остановившийся из-за поломки автовоз. В результате аварии травмы получили водитель и четыре пассажира автобуса. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Всего в автобусе находилось 13 пассажиров. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.
На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, осуществляется регулировка дорожного движения. Проезд машин на указанном участке автодороги затруднён.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Информация уточняется.