На территории Владимирской области 9 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 296 случаев...
На территории Владимирской области 9 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 296 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
70 - во Владимире
42 - в Ковровском районе
34 - в Муромском районе
30 - в Гусь-Хрустальном районе
22 - в Александровском районе
18 - в Петушинском районе
13 - в Кольчугинском районе
13 - в Суздальском районе
10 - в Киржачском районе
9 - в Вязниковском районе
8 - в Юрьев-Польском районе
8 - в Селивановском районе
5 - в Меленковском районе
5 - в Камешковском районе
4 - в Гороховце районе
3 - в Судогодском районе
2 - в Собинском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 75 215 случаев заболевания.