На территории Владимирской области 9 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 296 случаев...

На территории Владимирской области 9 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 296 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:70 - во Владимире42 - в Ковровском районе34 - в Муромском районе30 - в Гусь-Хрустальном районе22 - в Александровском районе18 - в Петушинском районе13 - в Кольчугинском районе13 - в Суздальском районе10 - в Киржачском районе9 - в Вязниковском районе8 - в Юрьев-Польском районе8 - в Селивановском районе5 - в Меленковском районе5 - в Камешковском районе4 - в Гороховце районе3 - в Судогодском районе2 - в Собинском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 75 215 случаев заболевания.