На четыре меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 75 215. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (70 заболевших за

На четыре меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 75 215. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (70 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 63. Всего с начала пандемии в областном центре уже 17 513 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 17 513 случаев (+70)Гусь-Хрустальный