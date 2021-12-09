ВТБ определил ключевые ESG-стандарты в области бухгалтерского учета и налогового мониторинга. Ими стали налоговая добропорядочность, взаимодействие с налоговыми органами, подходы к уплате ..

ВТБ определил ключевые ESG-стандарты в области бухгалтерского учета и налогового мониторинга. Ими стали налоговая добропорядочность, взаимодействие с налоговыми органами, подходы к уплате налогов, раскрытие определенного рода налоговой информации, которой банк будет делиться с контрагентами, инвесторами и другими лицами."ESG пронизывает все области банка и бизнеса, и для исполнения нашей стратегии по бухгалтерскому и налоговому учету, отчетности мы формализовали принципы ESG и наметили пути реализации их в стандартах и политике РСБУ, налоговой политике банка и в обязательной отчетности", - заявил главный бухгалтер ВТБ Михаила Коваленко.По его словам, ВТБ активно работает над прозрачностью ряда видов отчетности – обязательной и налоговой."Мы полностью модифицировали наш годовой отчет, который будем готовить по итогам года по стандартам РСБУ, в нем появится много дополнительной информации, он будет структурирован в более понятном виде, в том числе с информированием о различного рода ESG-факторах, особенно в области воздействия на окружающую среду, корпоративного управления", - сказал Коваленко.ВТБ также возьмет на себя социальную функцию, в рамках взаимодействия с клиентами, информирования об исполнении и особенностях налогового законодательства."Таким образом мы перестроили нашу налоговую и бухгалтерскую политику, стандарты учета, стандарты формирования обязательной отчетности под новые принципы ESG, теперь они полностью им соответствуют. Я думаю, что в какой-то мере они являются неким образцом имплементации ESG-стандартов в соответствующие профильные направления", - резюмировал главный бухгалтер ВТБ.