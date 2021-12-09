По итогам 11 месяцев этого года владимирский ВТБ оформил 9 тыс. кредитов наличными на сумму 6,1 млрд рублей, почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля онлайн-кредитования в ..

По итогам 11 месяцев этого года владимирский ВТБ оформил 9 тыс. кредитов наличными на сумму 6,1 млрд рублей, почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля онлайн-кредитования в банке с начала года выросла в 1,5 раза. В следующем году ВТБ планирует выдавать удаленно каждый второй потребительский кредит. Спрос на выдачу кредитов в цифровых каналах стремительно растет.«В сфере финансовых услуг происходит постепенный переток операций клиентов в онлайн. Пандемия ускорила эту тенденцию. Все больше клиентов оформляют кредиты через цифровые каналы. Поэтому мы уделяем особое внимание удобству и скорости процесса одобрения и выдачи кредита. В следующем году мы планируем выдавать более половины кредитов наличными без посещения офиса. Для нас важно учитывать комфортную долговую нагрузку заемщиков, обеспечивая их средствами для решения финансовых вопросов, при этом не допуская закредитованности», - комментирует Евгений Благинин, начальник управления «Потребительского кредитования» ВТБ.Кредиты наличными в этом году стали одним из самых востребованных продуктов у населения. В ноябре объем выдач в этом сегменте во владимирском ВТБ составил 811 тыс. рублей, что на 19% больше, чем в прошлом году. За 11 месяцев клиенты банка в целом увеличили спрос на кредиты в 1,6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Портфель ВТБ по итогам ноября превысил 1,8 трлн рублей, показав рост с начала года на 25%.Кредит наличными в ВТБ доступен в размере от 30 тысяч до 7 млн рублей на любые цели сроком до семи лет. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.