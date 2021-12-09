9 декабря 2021 года отмечается церковный праздник в честь памяти святого великомученика Георгия Победоносца. В народе его называют Юрьев день, Юрий Зимний или Егорий Зимний.
9 декабря 2021 года отмечается церковный праздник в честь памяти святого великомученика Георгия Победоносца. В народе его называют Юрьев день, Юрий Зимний или Егорий Зимний.
История
Чтобы узнать, какой сегодня праздник, следует вспомнить историю. Празднование дня Георгия Победоносца 9
декабря установил киевский князь Ярослав
Мудрый в 11 веке. Эту дату в православии посвятили освящению Георгиевского
храма в 1051-1054 годах в Киеве.
Что нельзя делать 9 декабря
Наши предки верили, что в этот церковный праздник нельзя оставаться в должниках. Кроме того, не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Также запрещено лежать и бездельничать. В этот православный праздник нельзя использовать расчески и ножницы.
Приметы и традиции
В этот церковный праздник существует множество поверий и примет. В народе День Георгия Победоносца
называют Юрьев день или Егорий Зимний.Наши предки верили, что 9 декабря зима окончательно вступает в свои права и начинаются
настоящие холода.
В этот православный праздник было принято,
выезжая по делам, служить молебен о благополучии на предстоящий путь. Также до Юрьева дня нужно было раздать все долги,
иначе можно было прожить всю жизнь в должниках. К 9 декабря старались обить все двери войлоком или рогожей,
законопатить окна и погреба, чтобы мороз не проникал в избу.
Если в этот день холодно, то зима обещает быть очень суровой и долгой.
Услышать волчий вой недалеко от дома – к
сильным морозам.
Иней на земле на Юрьев день – к хорошему
урожаю.
Сильный ветер 9 декабря – к трескучим морозам.
Если на 9 декабря весь день метет
метель, то будет раннее поение пчел.