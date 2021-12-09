Оперативный штаб в очередной раз обновил последнюю статистику по коронавирусу в России.

Оперативный штаб в очередной раз обновил последнюю статистику по коронавирусу в России.За минувшие сутки в России было зарегистрировано 30 209 человек, заразившихся ковидом. При этом число выздоровевших пациентов за тот же срок оценивается в 35 794 человек. Летальных исходов, внесенных в официальную статистику, оказалось 1 181.Наибольшее количество случаев коронавируса регистрируется в Москве – 2948. Власти Санкт-Петербурга отчитались о 2111 заболевших за сутки. Замыкает тройку лидеров антирейтинга российских регионов Московская область – сообщается о 1616 заболевших в Подмосковье.В общей сложности за все время ведения статистики в России в официальную статистику попали сведения о 9 925 806 случаев коронавируса. Выздороветь успели 8 637 861 пациентов. Летальных случаев при этом эксперты насчитали 286 004.В оперативном штабе подчеркивают, что победу над пандемией может обеспечить вакцинация. Получить прививку можно совершенно бесплатно.Эксперты указывают на появление новой разновидности коронавируса – омикрон. Пока его особенности изучены не до конца, однако, считают эксперты, ситуация с эпидемией может сильно перемениться.