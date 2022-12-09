Расследование уголовного дела в отношении застройщика Игоря Другова продолжается. Ещё несколько...

Расследование уголовного дела в отношении застройщика Игоря Другова продолжается. Ещё несколько дольщиков комплекса Дуброва Парк-2 официально признаны потерпевшими. Люди написали заявления во время закрытого совещания в прокуратуре области. Есть ли шансы получить законные квадратные метры, выяснял Александр Сыпченко.В этот долгострой обманутые дольщики жилого комплекса "Дуброва Парк-2" вложили все свои средства. Изменений на объекте нет около года. Новый, 23-й люди вновь встретят по съёмным углам. В числе дольщиков и Юлия Безнищенко. Угловую квартиру на 13-ом этаже она купила на последние деньги.Юлия Безнищенко, дольщик ЖК "Дуброва Парк-2":- Можно сказать, что меня лишают права быть мамой, потому что я не могу создать полноценную семью, зная, что у меня нету жилой площади, я живу на съемном жилье, плачу аренду, выплачиваю кредиты.На Дуброве застройщик Игорь Другов - сейчас его обвиняют в многомиллионном мошенничестве - "замахнулся" на 17-ый этаж. Но строитель высоток высокого доверия не оправдал. Соседний 5 корпус сейчас и вовсе напоминает руины, степень готовности не более 10 процентов. Обещаниям застройщика Игоря Другова - фигуранта уголовного дела - люди больше не верят.Галина Сизова, дольщик ЖК "Дуброва Парк-2":- Он нам говорил: да я не отказываюсь строить в том случае, если дольщики дадут 50 процентов денег на достройку, тогда и он 50 процентов денег дает.Наталья Кулакова, дольщик ЖК "Дуброва Парк-2":- Я уже признала себя официально потерпевшей, до этого была убеждена в том, что застройщику нужно дать шанс на дострой.Потерпевших становится все больше. Дольщики надеются на торжество справедливости.Вадим Биткин, дольщик ЖК "Дуброва Парк-2":- Пока ни у кого, ни у одной из сторон, нет какого-то конкретного решения данной проблемы, нет никакой дорожной карты, собственно говоря.Ирина Писаренко, дольщик ЖК "Дуброва Парк-2":- Люди готовы даже вложить свои средства, не все, конечно, но для этого надо понимать, сколько денег требуется на наши дома.Предстоит выяснить, где "осели" деньги обманутых дольщиков. Именно серые схемы вывода денежных средств и их нецелевое расходование стали главной причиной возбуждения уголовного дела в отношении Другова.Артём Карлов, начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Владимирской области:- Другов под стражу не заключался и не заключен, ему в настоящее время процессуальное положение не препятствует вести застройку, работать с дольщиками, исполнять взятые на себя обязательства.Чтобы запустить финансирование проблемной стройки через фонд развития территорий или начать выплату компенсаций, необходимо решение арбитражного суда. Позиция администрации области остается неизменной - любое решение должно исходить, прежде всего, из интересов дольщиков.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Не стали как-то убеждать суд, чтобы ускорить процедуру перехода в фонд, не инициировали даже дальше самостоятельно, когда отменился мораторий на банкротство, подачу иска о банкротстве с переводом решения проблемы в фонд, но уже фонд федеральный инициировал сам такой иск.За хищения полутора миллиардов рублей Игорю Другову грозит до 10 лет лишения свободы. Решения по этому делу ждут более 2000 человек.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”