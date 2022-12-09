Во Владимире в День Героев Отечества вручили ордена Мужества В России сегодня День Героев...

Во Владимире в День Героев Отечества вручили ордена МужестваВ России сегодня День Героев Отечества. Торжественное собрание "Герои среди нас" прошло в Областном дворце культуры. От имени губернатора Александра Авдеева участников приветствовал его заместитель Владимир Куимов.В зале - защитники Родины разных поколений. Ветераны, кадровые офицеры, семьи героев. За время спецоперации четыре жителя области получили звание Героя России. Сегодня ордена Мужества вручили близким погибших. В эти минуты поднялся весь зал. Посмертно награждены рядовой Александр Порфиров из деревни Сергиевые горы Вязниковского района. Егор Шуваев - 28-летний сержант, командир автомобильного отделения из Вязников.Два ордена Мужества сына - Алексея Ухачева - получила его мама. В спецоперации танкист участвовал с первого дня. Первый Орден Мужества получил 27 апреля. После тяжелой контузии попал в госпиталь, и после лечения вернулся на передовую. Бой за деревню Долгенькое Харьковской области 10 мая стал для 35-летнего капитана последним.Алевтина Ухачёва, мама Алексея Ухачёва, кавалера двух Орденов мужества:- Муж мой, Ухачёв Иван Алексеевич, прошёл все горячие точки. Осетия, Чечня. Сын - у него не было просто другого выбора. Он вырос военном городке, родился, и это, наверное, не моя заслуга. Это заслуга наших предков!